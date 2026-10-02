Un inizio di stagione tra alti e bassi per Gianluca Mancini. Il centrale è finito nel mirino dei tifosi per il doppio errore con Fenerbahce e Inter, ma è stato il protagonista in positivo della vittoria contro il Torino. Qualche critica ricevuta anche in Nazionale per la marcatura non perfetta su Godts in occasione del gol del Belgio all'Olimpico. Il numero 23 rimane un fedelissimo di Gasperini e a Como partirà dal primo minuto e con la fascia da capitano. Senza Cristante e con Pellegrini in panchina, tocca a lui tornare ad indossarla. Di fronte a lui la squadra di Fabregas e soprattutto il 'collega' Ramon con il quale l'anno scorso ha avuto qualche battibecco: "C’è stato uno scontro di gioco con Ramon, cose normali. Lui mi ha preso per il collo, io a 20 anni rispettavo molto di più quelli più grandi, altrimenti avrei preso qualche schiaffo nel tunnel. Ho detto a Ramon di stare calmo e di non arrabbiarsi. A fine partita succede". A fine partita Fabregas era andato a parlare con Mancini, ma la discussione tra i due è finita nel giro di pochi secondi. Ora saranno di nuovo contro in un match che profuma di scudetto.