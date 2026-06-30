Ancora poche ore. Poi i contratti di Paulo Dybala, Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini con la Roma saranno ufficialmente scaduti, considerando che si andranno ad esaurire proprio alla mezzanotte di oggi. Nessun allarme però. A Trigoria, infatti, si respira totale ottimismo. D'Amico è rimasto in contatto con i vari agenti, avvicinando le firme che dovrebbero arrivare in queste ore come chiesto dallo stesso Gasperini. La più attesa - scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport - è ovviamente quella di Dybala, che aveva avanzato nei giorni scorsi una controproposta rispetto all'offerta iniziale dei giallorossi. Un biennale da 3 milioni a stagione con l'inserimento di bonus. Si avvicina la fumata bianca anche per Celik che aveva dato la sua parola a Gasp. Ad alleggerire il suo stipendio ci sarà la possibilità di usufruire del decreto crescita. Ci vorrà un po' più di tempo per trovare la quadra con Pellegrini, la volontà è di rinnovare.