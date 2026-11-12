Il ritorno è ormai dietro l'angolo, tanto che ieri a Trigoria Paulo Dybala ha fatto già parte del lavoro in gruppo. Un minimo di accortezza, giusto le cautele necessarie. Ma sul finale non ci sono dubbi, a meno di ulteriori contrattempi che ovviamente nessuno si auspica: Paulo Dybala a Parma ci sarà. E molto probabilmente anche da titolare, considerando tutta una serie di fattori. Ma con il ritorno di Dybala si pone anche un problema, seppur poi a conti fatti si tratta di un "dolce problema", per alcuni versi anche di un "bel problema". Già, perché adesso bisognerà capire anche che fine farà Matias Soulé, che proprio nel momento in cui è venuto a mancare la Joya ha di fatto spiccato il volo, piazzando - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - una serie di prestazioni di altissimo livello. Sia Dybala sia Soulé, infatti, preferiscono giocare a destra, dove entrambi offrono il meglio di se stessi. Quando li ha avuti entrambi a disposizione Gasperini ha (quasi) sempre preferito tenere a destra Dybala, spostando dall'altra parte Soulé. Che, però, ha dimostrato proprio durante l'assenza di Paulo di lavorare molto meglio di qua, a destra. Come uscirne? Deciderà ovviamente Gasperini, per il quale gli esterni (offensivi, ma anche di fascia) sono tali e devono saper giocare su entrambe le fasce. Magari il tecnico giallorosso stavolta deciderà di spostare a sinistra Dybala, che ha una maggiore capacità di adattamento e anche una qualità ancora maggiore rispetto a Soulé.