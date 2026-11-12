Si avvicina la quindicesima edizione del Gran Galà del Calcio - evento ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani - che si terrà lunedì 16 novembre ad Arezzo. Tanti i giallorossi premiati a partire proprio da Mile Svilar, miglior portiere per il terzo anno consecutivo. Insieme a lui nella Top 11 non poteva mancare Donyell Malen, oltre a Gianluca Mancini e Manu Koné. A Chivu andrà il premio di miglior allenatore e a Fabregas quello di miglior giovane allenatore. D'Amico e Ludi saranno proclamati miglior dirigente sportivo e miglior direttore sportivo. Gasperini scelto come allenatore per la Top 11 della Serie A del 2025-26: Butez, Palestra, Valle, Mancini, Ramon, Orsolini, Zaccagni, Modric, Koné, Martinez, Malen.