Se sta bene gioca. È il mantra di Gian Piero Gasperini, ribadito anche ieri a Trigoria, sia durante la conferenza stampa sia dopo, quando il mister si è intrattenuto con i giornalisti presenti nel centro sportivo Fulvio Bernardini. Ed allora niente riposo, oggi pomeriggio Paulo Dybala sarà regolarmente al suo posto, stavolta molto probabilmente alle spalle di Donyell Malen. Sta di fatto che l’argentino sarà l'uomo che avrà il compito di accendere la fantasia giallorossa, al servizio proprio del centravanti olandese. Esattamente come otto mesi fa, quando allo stadio Olimpico Grande Torino ci fu il primo incontro tra i due. Il risultato furono due gol nei primi 26 minuti di gioco, di cui il primo annullato per un fuorigioco millimetrico. Dybala è in uno stato di forma smagliante, al di là dei 4 assist già forniti in queste prime 3 partite di campionato. Poi - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - bisognerà capire chi gli giocherà accanto. Il ballottaggio è tra Soulé e Mora, con l'argentino che sembra favorito perché più abituato a giocare a certi livelli. Anche se poi ieri Gasperini ha usato parole dolcissime per il baby portoghese. Chi verrà scelto dovrà andare a giostrare sull’out sinistro e in assoluto Mora è sicuramente più propenso a giocare lì rispetto a Soulé. Ed allora il dubbio resterà fino a pochi minuti dal via.