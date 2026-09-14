Daniel Maldini sarebbe risultato positivo anche a un primo test sulla droga. A riferirlo è il 'Corriere della Sera', secondo cui l'alcoltest effettuato dopo l'incidente stradale di domenica mattina (intorno alle 5), ha evidenziato un tasso quasi doppio rispetto al consentito. Non solo appunto, perché secondo il quotidiano anche il pretest per verificare l'assunzione di droghe è risultato positivo e ora si attendono per conferma i risultati degli esami tossicologici. L'attaccante del Cagliari - a cui è stata ritirata subito la patente - è rimasto coinvolto in un incidente a nord ovest di Milano dopo la partita vinta in casa dell'Atalanta, in cui il figlio d'arte ha segnato il gol vittoria su rigore. La sua Porsche Carrera 4, sbucando da una piccola strada, non ha dato la precedenza mentre da sinistra arrivava una Golf: impatto inevitabile. Maldini è stato portato in ospedale, ferito ma fortunatamente non in modo grave, al pari dei tre amici che erano con lui sull'auto. L'ex Lazio e Atalanta aveva trascorso la serata a Milano con gli amici dopo la partita con l'Atalanta e poi si è messo al volante. A bordo della Golf, che per l'impatto è stata sbalzata contro una Mercedes parcheggiata (vuota) in strada, un uomo e una donna, anche loro portati al pronto soccorso non in gravi condizioni. Il quotidiano riporta che nel primo alcoltest fatto a Maldini il tasso alcolemico era di 0,91 (0,89 nella seconda prova) microgrammi per litro, con un limite di legge di 0,5. A livello sportivo l'attaccante non rischia niente mentre il Cagliari potrebbe multarlo.