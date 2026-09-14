Gasperini dovrebbe risparmiare il centrocampista francese che non è al meglio: spazio all'azzurro, con Lulli confermato sulla fascia

Redazione
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Torino-Roma, le probabili formazioni: Dybala e Malen dal 1'. Dubbio sulla trequarti

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La Roma torna in campionato con la trasferta insidiosa in casa del Torino, questa sera alle 18.30. E lo fa non senza dubbi di formazione per Gasperini, alle prese con le non perfette condizioni di alcuni giocatori chiave, vedi Koné e Wesley. Se il brasiliano alla fine dovrebbe essere regolarmente in campo, con Lulli (anche lui recuperato) sull'altra fascia, il centrocampista francese potrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a Pisilli. In difesa Balerdi insidia Mancini, che comunque va verso la conferma. Soulé avanti su Mora.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Soulé; Malen

AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé; Dybala, Malen.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Dybala; Malen

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

LEGGO (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Pisilli, Wesley; Mora; Dybala, Malen.

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