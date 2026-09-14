Tutti convocati, ma Wesley è in dubbio. Secondo 'Il Tempo', il laterale brasiliano si è fermato nel corso della rifinitura di ieri per un piccolo problema fisico. Gasperini ha deciso comunque di portarlo a Torino, ma la sua presenza dal primo minuto è a rischio. In caso di forfait dell'ex Flamengo, Rensch è favorito su Molina, con Lulli sul lato opposto. Koné ha svolto l’intera rifinitura con i compagni: si gioca con Pisilli il posto al fianco di Cristante, anche se l'azzurro è leggermente in vantaggio nel ballottaggio. Dybala ha recuperato dopo i crampi accusati al termine della sfida di giovedì in Champions League e si appresta a supportare Malen. E Gasp sembra intenzionato a confermare Gianluca Mancini con Ndicka e Hermoso.