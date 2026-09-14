Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Mario Mattioli (Radio Radio mattino - 104.5): "Credo che l’impatto fisico della partita di Champions sia relativo, quattro giorno di riposo sono più che sufficienti per atleti perfettamente allenati. L’impatto fisico non influirà se non magari nei primi minuti. Castro spero che venga impiegato al più presto, sarebbe un peccato fargli perdere il ritmo. Non credo comunque alla stanchezza, la Roma ha i numeri per imporsi, i giocatori sono entrati nel modulo Gasperini e la squadra dà fiducia".

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino - 104.5): "Dybala è in condizione ottimale, ha fatto una buona preparazione. Penso sia stato tutto previsto per arrivare alla sosta lunga. Penso che sia stata fatta una preparazione mirata per arrivare in grande forma alla sosta, lì penso starà mettendo a punto una sorta di richiamo, o di continuità. Giocare il giovedì e poi in campionato è complicato, c’è bisogno che Castro e Mora siano in grado di cambiare le carte in tavola".

Nando Orsi (Radio Radio mattino - 104.5): "Dybala? Non sono i 10 minuti di riposo che non ti fanno infortunare. Magari aiuta, ma non cambia il quarto d’ora. A cambiare è la testa, la consapevolezza di non entrare sempre in campo con il pensiero che ti puoi far male. Perché quando scatti lo fai in maniera più tranquilla, il muscolo non si irrigidisce. Ma è Gasperini che lo vede in settimana, si vede che ora Dybala ha più bisogno di giocare”.