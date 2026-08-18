Il tocco d'alta scuola di Rodrigo Mora e le fiammate sulla fascia sinistra di Malick Fofana. Talento ed esplosività. Accelerando con decisione sui due profili che incarnano perfettamente l'idea di calcio di Gian Piero Gasperini, la Roma è ormai sul punto di rega lare al tecnico il doppio colpo di qualità di cui si parla da giorni per accentuare il tasso di pericolosità della squadra. Non due alternative, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, ma due petali dello stesso fiore che vuole sbocciare al più presto nel giardino dell'Olimpico. slamo E allora, quella di oggi, sarà con ogni probabilità una giornata da circoletto rosso. Da una parte l'operazione Mora, dall'altra l'accordo di massima con l'Olympique Lione per il belga Fofana attorno ad una cifra complessiva di 35. Il talento del Porto arriva a titolo definitivo con 25 milioni da versare subito più il 50% della futura rivendita a favore del Porto (che il club giallorosso potrà annullare versando ulteriori 25 milioni). Chiuso l'affare Mora, quindi, il ds Tony D'Amico si dedicherà a strettissimo giro a Fofana, insieme al portoghese uno dei profili più futuribili e talentuosi del panorama calcistico europeo. I giallorossi hanno raggiunto l'accordo col giocatore (che piace molto a Gasp), e con i procuratori sul fronte ingaggio e anche con l'Olympique c'è un accordo di massima. Il doppio ingresso in rosa di Mora e Fofana avrà come conseguenza la probabile uscita di Robinio Vaz e Matias Soulé. La missione successiva di D'Amico avrà al centro infine l'acquisto di un esterno basso, o di centrocampo.