Dubbi sulle fasce, a centrocampo riecco El Aynaoui

Due sostanzialmente i dubbi di Gasperini: chi schierare a destra tra Wesley e Rensch e chi come trequartista sinistro tra El Shaarawy e Pellegrini. Sulla fascia Wesley è tornato a disposizione dopo la gastroenterite che lo ha costretto a saltare il derby. Rensch però contro la Lazio è andato molto bene e ha recuperato posizioni. Davanti El Shaarawy dovrebbe ritrovare la maglia da titolare che aveva avuto ad inizio stagione. Pellegrini - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - viene da un lungo periodo di inattività e fargli giocare due partite a distanza ravvicinata potrebbe essere pericoloso. El Aynaoui dovrebbe prendere il posto di Cristante a sinistr Tsimikas in vantaggio su Angelino.