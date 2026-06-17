La Roma è a caccia di esterni sul mercato in entrata. Non solo giocatori offensivi dove le attenzioni maggiori sono concentrate su Greenwood. Ma anche giocatori di fascia bassa che possano aiutare Wesley nell'aumentare il tasso di velocità e di imprevedibilità caro al tecnico. Con il ritorno di Tsimikas al Liverpool e la possibile partenza di Angelino e Salah Eddine, infatti, il roster di terzini è ridotto all'osso. Tra i profili graditi a Gasperini ci sono Bernasconi e Zappacosta (Atalanta) ma i rapporti col club bergamasco sono ai minimi storici. Così si vira su altri obiettivi e anche su altri campionati. Piace molto Diego Moreira dello Strasburgo che però ha una valutazione di 35 milioni. Seguito anche Quentin Merlin del Rennes mentre in Spagna gioca quel Ruggeri (Atletico Madrid) sbocciato proprio con Gasp a Bergamo. Monitorata anche la situazione di Dodò della Fiorentina e di Savona al Nottingham Forrest.

Angeliño, tentazione Betis. E il Psv ci riprova per Salah Eddine

Tsimikas è già andato via. E potrebbe seguirlo a brevereduce dal prestito al Psv. Il club olandese, infatti, è intenzionato comunque a riscattarlo entro il 30 giugno ma prima va trovato l'accordo col giocatore marocchino che vorrebbe convincere Gasperini. In uscita potrebbe esserci anche, corteggiato da Deportivo La Coruna e Betis di Siviglia. Lo spagnolo viene da una stagione drammatica a livello sportivo, ma vorrebbe trovare il riscatto proprio in giallorosso. Andranno però fatte attente analisi sul suo futuro e un ritorno in Spagna non è da escludere. Si avvicina invece il rinnovo di Celik mentre Rensch, a meno di offerte importanti, è destinato a restare. Ovviamente nessun dubbio su, uno degli incedibili di Gasp.

Ruggeri e Bernasconi, due talenti di casa Gasperini

Così diventa necessario mettere mano al portafoglio per rinforzare una delle due fasce, se non entrambe. Gasperini avrebbe piacere a riavere due ragazzi lanciati in questi anni ai tempi dell'Atalanta. Il primo èdi Simeone. L'ex bergamasco vorrebbe tornare in Italia dove piace anche alla Juventus. La valutazione si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma prima l'Atletico deve trovare il sostituto. Stesso prezzo per, ma i rapporti gelidi tra Gasperini e l'Atalanta sono evidenti come dimostra il caso legato a Tony D'Amico. Difficile che la pista si scaldi.

Esterno sinistro, occhi in Francia: tentativo per Moreira

E' decisamente calda, invece, la preferenza per. Sarebbe lui il nome in cima alla lista di. E la Roma ha già provato un approccio con lo Strasburgo che però ha sparato alto per il terzino belga: 35 milioni. Un prezzo dettato anche dal fatto che Moreira è impegnato al Mondiale. In caso di flop del Belgio il costo potrebbe calare. E la Roma ci tornerebbe sopra, ma a questo punto non prima di metà luglio. Moreira gioca prevalentemente a sinistra, il che permetterebbe a Wesley di tornare a destra. Sempre in Francia si monitora anchesei gol e 1 assist in questa stagione.

Situazione Savona, c'è anche l'Atalanta

Nell'elenco appare anche il nome di un ragazzo che sperava di trovare maggiori fortune in Premier. Stiamo parlando di Nicolò. L'ex terzino destro della Juventus ora gioca al Nottingham Forrest dove però è incappato subito in un brutto infortunio al ginocchio. Ormai messo alle spalle. Sul 19enne è forte il pressing dell'Atalanta, il che di certo non spaventa la Roma. Ma un'asta è da escludere. Col Nottingham potrebbe però aprirsi un canale preferenziale visto il possibile passaggio diall'ormai ex club di Lina Souloukou. Monitorata anche la situazione legata aIl Napoli, infatti, ha allentato la presa per il brasiliano.