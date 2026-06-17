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Franco Sensi, l'artefice di un sogno

Venticinque anni, nozze d'argento. Un po' amare da festeggiare perchè nessuno in quel bollente pomeriggio di metà giugno si aspettava di dover restare così tanto a digiuno. Sperando che la maledizione si interrompa il prima possibile, andiamo a vedere cosa fanno oggi gli eroi di quello scudetto scucito alla Lazio, conquistato in una serie A al top e con tanti protagonisti entrati nei cuori dei tifosi romanisti. Uno, purtroppo, non c'è più. Stiamo parlando dell'artefice di quella squadra fortissima: Franco Sensi. Il compianto presidente ci ha lasciato nell'ormai lontano 2008. Ma la sua eredità ancora oggi pesa tantissimo nella storia della sua Roma.

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