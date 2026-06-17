Giorni decisivi per il futuro della Roma. Il 30 giugno si avvicina e i giallorossi sono ancora in attesa della comunicazione della Uefa per sapere l’esatta cifra da incassare per le ormai famose plusvalenze. A marzo i Friedkin hanno presentato la previsione di bilancio che l’organo calcistico ha valutato senza però far ancora sapere al club la quota precisa da dover raggiungere con vendite e ricavi vari. La comunicazione – inizialmente prevista poco meno di un mese fa – arriverà entro la fine di questa settimana. Viaggia sullo stesso binario il Marsiglia che entro il 30 giugno dovrà cedere almeno un pezzo pregiato e Greenwood rappresenta la gallina dalle uova d’oro. Anche loro - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - sono sotto la lente d’ingrandimento e in attesa di conoscere gli eventuali margini di manovra. I contatti ci sono già stati e i francesi non intendono venderlo per una cifra sotto i 50 milioni. La Roma aspetta la Uefa sia per capire anche come muoversi lato cessioni. Tra le varie idee c’è anche quella di proporre un pagamento dilazionato (per esempio in quattro rate) ma la prima tranche dovrà essere necessariamente versata nelle casse del Marsiglia entro la fine di giugno. Sfumato Summerville, Pulisic ad oggi è considerata un’alternativa. Dan e Ryan vogliono fare un regalo all’allenatore, i colloqui con la Uefa sono frequenti e l’obiettivo numero uno è quello di evitare l’estensione del settlment agreement. I nodi legati alle cessioni ancora non sono stati sciolti, non sono arrivate offerte per i vari Koné e Soulé. Tra i giocatori con il futuro ancora da definire c’è Angeliño che ha due offerte dalla Spagna: una dal Deportivo la Coruña e l’altra dal Betis Siviglia.