La Roma è a lavoro per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra la Roma e l’entourage del giocatore per discutere il rinnovo di un contratto ormai vicino alla scadenza e provare a trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti. L’arrivo di Tony D’Amico come nuovo direttore sportivo ha dato ulteriore impulso alla trattativa. Tra le prime questioni affrontate dal dirigente c’è infatti proprio quella legata al numero sette, con il dialogo che è stato riaperto grazie agli ottimi rapporti tra il nuovo DS e l’entourage del giocatore che è stato vicinissimo alla cessione nelle ultime tre finestre di mercato. La volontà comune è quella di continuare insieme. Sul piano economico, Pellegrini è consapevole della necessità del club di ridurre i costi. L’attuale ingaggio, da circa 6,5 milioni netti più bonus, sarà inevitabilmente rivisto. La proposta della Roma prevede una base fissa attorno ai 3 milioni di euro a stagione, con l’aggiunta di bonus legati a rendimento e obiettivi di squadra. La questione però non riguarda soltanto le cifre. L’ex capitano vuole comprendere nel dettaglio quale sarà il suo ruolo all’interno della Roma che Gian Piero Gasperini sta costruendo.

Proprio l’allenatore rappresenta uno degli sponsor più convinti della sua permanenza. Fin dal suo arrivo a Trigoria, l’allenatore ha sempre parlato di Pellegrini in termini estremamente positivi, definendolo un professionista esemplare e ribadendo più volte la sua fiducia nelle qualità del giocatore. Lo scorso settembre il tecnico aveva dichiarato di vedere in Pellegrini “potenzialità altissime”, aggiungendo di aspettarsi che diventasse “un atleta e un giocatore di alto livello”. Parole che suonavano come uno stimolo rivolto a un calciatore nel quale Gasperini ha sempre creduto foprtemente. Una fiducia che Pellegrini ha saputo ripagare sul campo. Dopo due stagioni complicate, in una piazza che chiede sempre qualcosa in più ai suoi “figli”, Pellegrini è riuscito a reagire con personalità, tornando a offrire prove importanti. La Roma è già al lavoro per trovare la formula giusta, mentre Gasperini continua a spingere per la permanenza di uno dei leader dello spogliatoio. Le basi per andare avanti insieme ci sono tutte e i prossimi incontri potrebbero avvicinare in maniera decisiva la fumata bianca.