Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Credo che in quarto di finale di Champions – sempre che la Roma ci arrivi – giocherebbe Dybala, non Summerville. Promettere la titolarità a un giocatore è un errore macroscopico, bisogna meritarsi questa possibilità. Summerville sta bene dove sta, se chiede 6 milioni a stagione. Gasperini è un personaggio irascibile, ma è così: prendere o lasciare. Se il 15 luglio non sarà arrivato qualcuno, dirà la sua. Il Marsiglia ha l’esigenza di incassare prima del 30 giugno. Se non c’è concorrenza per Greenwood, la Roma può fare il prezzo. C’è un’intesa di massima tra il club giallorosso e il giocatore”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Roma da Scudetto? Napoli e Inter, a livello di organico, hanno tanto in più. Ai giallorossi serve allargare la qualità. L’Inter ha Lautaro, Bonny, Thuram ed Esposito. Se la Roma non ha Malen, non c’è nessuno. Non si può giocare più con 13/14 giocatori. Bisogna progettare questo percorso. Ora si cerca di preservare la Champions, in un paio di anni si allarga la rosa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Greenwood e Summerville non mi sembrano profili in grado di alzare il livello per lottare per lo scudetto. Se la Roma vuole provare a vincere il campionato, deve mettere dentro 3/4 titolari, mantenendo lo zoccolo duro”.