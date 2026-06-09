La strada ora è libera, manca solo l'offerta giusta. La sconfitta di Hakan Safi alle elezioni presidenziali ha sancito la fine della trattativa per portare Mason Greenwood al Fenerbahce, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. E anche l'Atletico Madrid, al momento, è concentrato su altri obiettivi. La Roma, invece, è in piena corsa per l'attaccante inglese e in questi giorni avrà nuovi contatti col Marsiglia per cercare di trovare la quadra sul costo del cartellino. Il club francese parte da una valutazione di 50 milioni più bonus, la Roma è intenzionata a offrirne 10 in meno. Intanto, secondo i media francesi, Greenwood avrebbe riconsegnato le chiavi della sua casa a due passi da Aixen-Provence. Un segnale chiaro d'addio. L'alternativa a destra potrebbe essere Brahim Diaz, ma tutto dipenderà dalle intenzioni di Mourinho e dal progetto del nuovo Real Madrid. Movimenti anche in uscita, perché la Roma spera di piazzare diversi esuberi. A partire da Dovbyk, per il quale si registra il ritorno di fiamma del Villarreal.