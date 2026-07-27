Castro, come vice Malen, ma non solo. D'Amico, poi, tornerà a concentrarsi sulle priorità e i due ruoli ancora scoperti: i due esterni sinistri, d'attacco e centrocampo. Nusa e Moreira rappresentano ancora i piani A, ma le alte richieste di Lipsia e Strasburgo rendono gli affari complicati. Per questo vengono valutate alternative. In modo particolare, in avanti la Roma monitora i vari El Mala, Godts, Schjelderup e Uzun, ma nessuno di questi è facile da raggiungere per costi e concorrenza. Nei prossimi giorni, poi, sono attese novità per Koné. Il centrocampista - scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera - si sta godendo le vacanze dopo il Mondiale, ma intorno a lui restano vigili Manchester United e Arsenal. La settimana che si apre oggi può essere determinante per le mosse a centrocampo, scrive invece Lorenzo Pes su Il Tempo. Il Manchester United da giorni lavora per presentare un'offerta per Manu Koné, anche se in Inghilterra meditano sull'obiettivo per rinforzare la mediana. L'entourage del francese ha approfondito in maniera importante il mercato della Premier e ora si attendono sviluppi cruciali. Il calciatore preferirebbe la destinazione Psg ma dalla Francia, ancora nessun segnale per una possibile trattativa. Ancora di offerte ufficiali neanche l'ombra, così come di aggiornamenti per il rinnovo di Pellegrini, che per ora aspetta la Roma, ma resta da capire per quanto.