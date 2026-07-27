Al ragazzo piace il progetto di Gasp ma gli inglesi sono più avanti nella trattativa

Redazione
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Cristante su Pellegrini: "Lo aspettiamo a braccia aperte, spero torni il prima possibile"

Archiviata la pratica attaccante, resta sul tavolo quella dell'ala sinistra. Kerim Alajbegovic rimane obiettivo dei giallorossi, nonostante il grande vantaggio del Chelsea e la fretta del Leverkusen di chiudere l'affare sopra i 35 milioni di euro. Il papà del ragazzo - spiega Marco Juric su La Repubblica - che si è preso qualche giorno per dare una risposta definitiva a Xabi Alonso. Il progetto Roma piace (e piaceva già in primavera) ma il tempo stringe e il pressing inglese potrebbe portare alla fumata bianca già nei prossimi giorni.

alajbegovic Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-off

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