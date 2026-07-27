Archiviata la pratica attaccante, resta sul tavolo quella dell'ala sinistra. Kerim Alajbegovic rimane obiettivo dei giallorossi, nonostante il grande vantaggio del Chelsea e la fretta del Leverkusen di chiudere l'affare sopra i 35 milioni di euro. Il papà del ragazzo - spiega Marco Juric su La Repubblica - che si è preso qualche giorno per dare una risposta definitiva a Xabi Alonso. Il progetto Roma piace (e piaceva già in primavera) ma il tempo stringe e il pressing inglese potrebbe portare alla fumata bianca già nei prossimi giorni.