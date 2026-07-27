Solo Paulo Dybala, unica luce della Roma attuale. E per fortuna che c'è almeno lui, con qualcuno che era anche in dubbio se tenerlo o meno. Ed invece la Joya anche ieri ha disseminato perle di calcio, le uniche di una Roma ancora troppo infedele al suo progetto di squadra per poter essere vera. A Cannes alla fine finisce 3-3 contro una squadra appena promossa nella Serie C francese, con il computo dei tiri totali che alla fine dice 20-4 per la formazione di casa. pesare sul risultato finale, ovviamente, c'è stata l'espulsione (apparsa eccessiva) di Wesley a fine primo tempo per doppia ammonizione. Quella di ieri, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, poi era la partita dei Friedkin (presente in tribuna Ryan, con una sgargiante polo rosa), ma alla fine è stata soprattutto la gara di Dybala. Poi nella ripresa è cambiato un po' tutto, complice appunto anche l'espulsione di Wesley. E in cattedra ci è salito Julien Lopez, il gioiellino appena prelevato dal Paris Fc.