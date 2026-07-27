Era un pallino già da gennaio scorso. Che poi, ieri, sia intervenuta anche una telefonata di Domenico Tedesco, beh, questo è un rafforzativo sul fatto che il Bologna da diverse ore veda in prima fila Artem Dovbyk. L'affare Castro procede da una parte, quello legato all'attaccante giallorosso da un'altra: diciamo così, sono legati ma... disgiunti. Per la Roma - scrive Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta dello Sport - l'accelerazione sull'argentino e stata chiara; per l'ucraino a Bologna c'è ancora da attendere il si definitivo del giocatore. Qual è il nodo per il trasferimento dell'attaccante ucraino al Bologna? L'accettazione totale da parte del giocatore: l'affare potrebbe andare in porto secondo un prestito secco (l'eventuale diritto è ancora in fase di discussione che sarebbe attorno ai 20 milioni) con un milione e mezzo di ingaggio, dei 3,5, pagato dalla roma.