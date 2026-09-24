Se il calcio di Gian Piero Gasperini fosse una macchina da corsa, Marten de Roon ne sarebbe il motore inesauribile. Se fosse uno spartito musicale, il metro-nomo. Quando all'ultimo giorno di mercato il 35enne olandese si è trasferito a Roma dopo nove stagioni vissute insieme all'Atalanta, nessuno nella Capitale si è stupito più di tanto. Perché dopo mille battaglie condivise il centrocampista è sempre stato e resterà il "portavoce" più fedele in campo del tecnico di Grugliasco. E approfittando della sosta il jolly di centrocampo sta ritrovando ora le frequenze giuste. Per Gasp - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - de Roon è un valore aggiunto a centro-campo. Un giocatore integro, innanzitutto. "Altro che scarpa vecchia", per dirla con il tecnico. Un mediano che potrà alternarsi da ottobre (sette gare in diciotto giorni) preferibilmente con Bryan Cristante. L'olandese è arrivato senza aver giocato un minuto con l'Atalanta di Maurizio Sarri (proprio perché non rientrava nei programmi). Ed è anche questo il motivo per cui Gasp lo ha usato finora col contagocce. Ora la sosta sarà benefica per lui: giorni preziosi per entrare nell'anima di questa Roma e cominciare a far vedere pure ai tifosi giallorossi quale è la cifra del suo gioco. Fatto di corsa incessante (11 km percorsi in media a partita), duelli vinti, ripartenze avviate e pure qualche gol al culmine di non casuali incursioni in area. E del resto gli sono bastati pochi giorni per farsi apprezzare dai compagni (conoscendo perfettamente gli equilibri dello spogliatoio) e dai più giovani che in lui vedono indubbiamente un punto di riferimento. ha giocate 43 (nella classifica dei giallorossi più presenti è solo dietro Dybala che ne ha 53 e davanti a Molina con 37 e a Malen e Hermoso con 31), Marten potrà dare il suo apporto sostanziale d'esperienza per garantire gli equilibri tattici della squadra, a partire dalla prossima sfida col

Real Madrid del 14 ottobre all'Olimpico.