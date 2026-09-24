Il mediano ha ritrovato la forma, il tecnico ha l'uomo in più per ripartire
Roma, sei già grande: ora bisogna riempire tutto il bicchiere
Se il calcio di Gian Piero Gasperini fosse una macchina da corsa, Marten de Roon ne sarebbe il motore inesauribile. Se fosse uno spartito musicale, il metro-nomo. Quando all'ultimo giorno di mercato il 35enne olandese si è trasferito a Roma dopo nove stagioni vissute insieme all'Atalanta, nessuno nella Capitale si è stupito più di tanto. Perché dopo mille battaglie condivise il centrocampista è sempre stato e resterà il "portavoce" più fedele in campo del tecnico di Grugliasco. E approfittando della sosta il jolly di centrocampo sta ritrovando ora le frequenze giuste. Per Gasp - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - de Roon è un valore aggiunto a centro-campo. Un giocatore integro, innanzitutto. "Altro che scarpa vecchia", per dirla con il tecnico. Un mediano che potrà alternarsi da ottobre (sette gare in diciotto giorni) preferibilmente con Bryan Cristante. L'olandese è arrivato senza aver giocato un minuto con l'Atalanta di Maurizio Sarri (proprio perché non rientrava nei programmi). Ed è anche questo il motivo per cui Gasp lo ha usato finora col contagocce. Ora la sosta sarà benefica per lui: giorni preziosi per entrare nell'anima di questa Roma e cominciare a far vedere pure ai tifosi giallorossi quale è la cifra del suo gioco. Fatto di corsa incessante (11 km percorsi in media a partita), duelli vinti, ripartenze avviate e pure qualche gol al culmine di non casuali incursioni in area. E del resto gli sono bastati pochi giorni per farsi apprezzare dai compagni (conoscendo perfettamente gli equilibri dello spogliatoio) e dai più giovani che in lui vedono indubbiamente un punto di riferimento. ha giocate 43 (nella classifica dei giallorossi più presenti è solo dietro Dybala che ne ha 53 e davanti a Molina con 37 e a Malen e Hermoso con 31), Marten potrà dare il suo apporto sostanziale d'esperienza per garantire gli equilibri tattici della squadra, a partire dalla prossima sfida col
Real Madrid del 14 ottobre all'Olimpico.
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