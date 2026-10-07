Domenica c'è Como-Roma e l'attesa cresce ogni giorno di più. Una partita che richiama l'attenzione di tutti, anche degli appassionati che restano neutrali ma che non vedono l'ora di assistere allo scontro tra due degli allenatori migliori del momento. E intanto c'è chi, come Daniel Fonseca, si immagina in una delle due: "Sono affezionato a tutte. A Como mi divertirei, Fabregas ha trasmesso uno stile straordinario. Alla Roma penso che segnerei tanto, anche più di Malen. Gasperini è un fenomeno e può lottare con l’Inter per lo scudetto", le parole a 'La Gazzetta dello Sport' dell'ex attaccante uruguaiano che ha giocato con entrambe le maglie, oltre a quelle di Juventus, Cagliari e Napoli.