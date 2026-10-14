A Como si è preso la scena, risultando di fatto il migliore della Roma. Stasera provera a fare più o meno lo stesso anche contro il Real

Madrid. Che poi e anche nel suo destino, visto che l' ultima partita di Pierluigi Gollini in Champions fu nel 2021, proprio contro gli spagnoli. Una sconfitta per 0-1 a Bergamo, nella gara d'andata degli ottavi di finale, una gara nata male per l'Atalanta a causa dell'espulsione di Freuler dopo soli 17' e decisa solo da un gol di Mendy all'86°. Gollini l'anno dopo - scrive Francesco Balzani su 'La Gazzetta dello Sport' - giocò nel preliminare con il Pacos de Ferreira, ma nella fase finale quella con il Real fu di fatto la sua ultima gara di Champions. Oggi il portiere bolognese può riannodare il filo.