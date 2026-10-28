Hernan Crespo, fuoriclasse argentino ex Lazio e Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha espresso la sua opinione su questa prima parte di campionato. L'ex attaccante ha avuto modo anche di parlare della Roma. Ecco un estratto delle sue parole.

Vola anche la Roma di Gian Piero Gasperini, che ieri sera ha liquidato il Cagliari non senza qualche patema di troppo. "Nel campionato italiano i patemi sono all'ordine del giorno, bisogna saperli affrontare. La Roma in alto in classifica era comunque una cosa abbastanza preventivabile in estate. Nel senso che i giallorossi avevano fatto bene nella passata stagione e con un maestro come il Gasp erano destinati a un ulteriore miglioramento. Mi sorprende la freschezza atletica della Roma: corrono tutti e corrono molto bene. E poi, quando hanno il pallone tra i piedi, sanno che cosa fare. Idee chiare e tanta, tantissima energia".Più forte la Lazio o la Roma? "La Lazio è certamente la sorpresa più bella di questo campionato, mentre la Roma ha cominciato a costruire le basi di ciò che si vede oggi già dall'anno passato. Non mi sbilancio, ma ripeto quanto detto prima: questa Lazio può volare".