Segna Mora, toccando il cielo con i suoi centosessantotto centimetri d'amore. Un colpo di testa, lui così piccolino, fa passare la paura a una Roma giovane ma stanca, proprio mentre la partita sembrava aver preso la via del burrone. Gasperini sorride dopo un secondo tempo giocato maluccio, con tanti errori individuali e di squadra, avendo subito più del dovuto e creato meno del solito. È Malen poi a inchiodare il Cagliari sul 4-2, con Mora di nuovo protagonista nel portare in area il pallone all'olandese. Fantasmi spariti, ma restano i cinque gol presi nelle ultime due gare: non un dato confortante. La Roma subisce e rimonta, in stile Inter. La morale è una: non dare troppo fastidio ai giallorossi, la reazione potrebbe essere pericolosa. La Roma tende a farsi schiacciare, senza mai riuscire a ripartire seriamente: i tiri in porta finali saranno a vantaggio del Cagliari, 9 a 8. Nemmeno Malen - scrive Alessandro Angeloni su 'Il Messaggero' - riesce a dare la scossa, soffocato inizialmente da Mina. Gollini, in versione Svilar, salva ancora su Mendy, poco prima della sentenza firmata Maldini. È lo schiaffo che risveglia la Roma per la seconda volta. Mora vola in cielo e segna di testa su palla di Ghilardi, altra novità nel finale. Sembra di rivedere il gol di Balerdi a Napoli, con palla da destra di Wesley. Alla fine il mago è sempre Gasperini, che anche stavolta è andato oltre le difficoltà e gli errori, superandoli con le scelte finali. Il 4-2 lo firma Malen, che raccoglie una giocata del piccolo portoghese. Missione compiuta, ma quanta apprensione.