Ragazzi sfrontati. Sì, accanto ai soliti big c'è un gruppetto di talento che fa la voce grossa, lotta su ogni pallone e non si abbatte se, come nel caso di Pisilli che ha causato il rigore assegnato al Cagliari, l'inizio non è proprio da ricordare. Ma la forza di questi Under 23 romanisti è tutta lì, nel reagire immediatamente alle difficoltà. A cominciare da Emanuele Lulli e il suo colpo di testa che è valso l'1-1 appena 5 minuti dopo il rigore di Nzola. Sempre risultando tra i migliori della Roma. Non male - scrive Mario Canfora su 'La Gazzetta dello Sport' - per un ragazzo di Palestrina dell'agosto 2007 che si è sempre distinto per velocità, coordinazione, capacità di leggere il gioco e carattere, tanto è vero che nella sua città è chiamato "il Sindaco", un soprannome guadagnato per il suo spirito di leadership. Dicevamo di Pisilli. L'errore a freddo, e poi il gol del 2-1 su assist di... Lulli. Da ultimo, ma non chiaramente come valore, c'è Rodrigo Mora, talento portoghese del 2007 entrato al 56' per De Roon che all'85' ha realizzato il 3-2 su assist di Ghilardi, altro giovane della truppa. Ieri era atteso in campo dal 1': poco male, visto che è risultato lo stesso determinante. Pagato 50 milioni di euro (25 quest'anno e 25 il prossimo, con in alternativa il 50% sull'eventuale futura rivendita), Mora è di fatto l'acquisto più caro della storia della Roma.