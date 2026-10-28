La notte delle riserve era quella che serviva per sentirsi ancora un po' più forte. Per guardarsi intorno e pensare che si può fare. Per convincersi una volta di più che questa squadra sa reagire, come a Napoli, e anche se manca poco ha sempre qualcosa da dare. La Roma batte un buon Cagliari alla fine, ma proprio alla fine, di una partita che non ha mai avuto davvero in controllo. E anche quest'aspetto, che è negativo, diventa una buona notizia perché dimostra la feroce ricerca del risultato. Senza Svilar, Hermoso, Koné, Dybala, Pellegrini e almeno inizialmente Wesley e Malen, la Roma vince perché Gollini para, Lulli fa assist e gol, Ghilardi si inventa scatto e cross decisivo alla Cafu, Mora segna e manda in porta Malen. Ecco, la dybalizzazione di Matias - scrive Gian Battista Olivero su 'La Gazzetta dello Sport - è un altro motivo per sorridere: Soulé è stato pure ieri il leader tecnico della Roma, tra i migliori anche senza aver segnato o fatto assist.

Sta ampliando il suo raggio d'azione e capisce quando la squadra ha bisogno che lui la guidi. Proprio come sa fare Dybala. Avere un giocatore così in rosa è bellissimo, averne due è un lusso: adesso Soulé deve proseguire su questa strada. Come la Roma, che non muore mai: prende un pugno, va giù, si rialza e colpisce più forte. Gasperini probabilmente preferirebbe incassare meno e comandare le partite. Non sempre si può fare e allora è importante aggrapparsi al risultato e a tutto ciò che si può mettere in campo. La notte delle riserve è stata una risposta alla Lazio, un avviso all'Inter e un palpitar di cuori.