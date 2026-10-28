Stesso modus operandi di Napoli. Gasperini indovina i cambi e la Roma rialza la testa. Sabato ci aveva pensato Balerdi, ieri Mora, Malen e, a sorpresa, Ghilardi, che confeziona l'assist perfetto per il folletto portoghese. Sorride Gian Piero, che aggiunge un altro tassello alla striscia di partite senza perdere. A preoccupare Gasperini, però, ci sono le condizioni di Dybala. Lunedì sembrava a un passo dalla convocazione, mentre ieri non si è visto tra i convocati e sarà costretto - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - a saltare anche le gare con Udinese e Manchester United: "Ero fiducioso dopo l'allenamento di domenica. Paulo ci mette un po' di tempo a recuperare dagli infortuni. Pensavamo che ci sarebbe voluto di meno, ma così non è stato. Per lui e Koné puntiamo il Sassuolo, ma non so se sarà possibile". La speranza è quella di ritrovare almeno Svilar per il match di Champions League in programma la prossima settimana. Domani la risonanza decisiva in Belgio, poi il ritorno nella Capitale.