L'Olimpico sold out, il che ormai non fa quasi più notizia pure se siamo ancora in piena estate. Ma adesso anche Gian Piero Gasperini può contare sull'abbondanza in vista dell'esordio in campionato di lunedì sera contro la Fiorentina. Oggi alla ripresa deglial-lenamenti il tecnico conoscerà da vicino Rodrigo Mora anche se difficilmente il portoghese, sbarcato ieri a Ciampino, partirà titolare. Lo sarà di certo Paulo Dybala che, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, per la prima volta da quando è alla Roma, ha giocato tutte le amichevoli del precampionato. Al fianco della Joya ci sarà Soulè, ancora in bilico sul mercato in uscita. In attacco Malen è favorito su Castro, ma l'olandese non è ancora al top della condizione. Hermoso è in vantaggio su Koulierakis. Torneranno in gruppo, entro domani, anche Pisilli e Wesley. A destra ci sarà Nahuel Molina che ieri ha fatto il turista tra Aventino e Co-losseo. E che non vede l'ora di esordire in un Olimpico già da 63 mila spettatori.