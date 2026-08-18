Per Giacomo Leopardi, addirittura, la pazienza era la più eroica delle virtù. Chissà se anche il silenzio di Gasperini, in attesa di chiudere il cerchio dei rinforzi, abbia avuto qualcosa di eroico. Di sicuro è stato premiato nelle ultime ore, con il via libera per Rodrigo Mora, il trequartista - forse non l'unico - che andrà ad aggiungersi ad una rosa che si sta via via completando. Già, perché sembra proprio che non sia finita qui: l'idea è anche quella di capire se si può arrivare ad un altro giovane di straordinarie qualità, Malick Fofana, che non era una pista alternativa al portoghese, ma un'operazione parallela. Si spiega così - commenta Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport - lo straordinario fermento che c'è in casa Roma per chiudere anche con Luis Henrique. L'obiettivo è di avere quasi due titolari per ogni ruolo. La Roma, a differenza della passata stagione, ha oggi due squadre ed è dunque in grado di affrontare il doppio binario senza eccessivi scossoni. Un campionato che si preannuncia ancora più equilibrato, e con un salto di qualità delle migliori, con la Roma che ha però le carte assolutamente in regola per affrontare il doppio sforzo, nazionale e internazionale, puntando a confermarsi in una posizione di vertice. Il resto, poi, lo faranno questi ultimi giorni di mercato. In cui si parlerà di altri possibili acquisti e - perché questa è la domanda che si fanno tutti - del rischio di una cessione eccellente, di cui in tempi non sospetti ha parlato anche Gasperini. Sarà così? Si troverà il modo di evitarla? Certo, avere o non avere Koné, perché è di lui che si parla.