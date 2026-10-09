Un ponte lungo 16mila chilometri. È la distanza che corre tra Kudus, quartier generale di Djarum, la holding della famiglia Hartono, e Houston, sede del gruppo Friedkin. Sta qui il senso dell’apertura della Serie A alla globalizzazione. Dall’Indonesia agli Stati Uniti. Due bandiere che, per la verità, sono state fissate da tempo nel nostro territorio. Ma è con gli attuali proprietari del Como e della Roma che la presenza americana e quella asiatica hanno compiuto un salto di qualità. La prima ondata del capitalismo americano e asiatico – ricordate DiBenedetto/Pallotta e Thohir? – non era propriamente di alto profilo, quanto a capacità di spesa, scrive Marco Iaria su La Gazzetta dello Sport. Poi le cose sono cambiate. La partita di domenica al Sinigaglia mette di fronte due proprietà che, in tandem, hanno investito un miliardo e mezzo di euro. Gli Hartono hanno trasformato Djarum, produttore di sigarette ai chiodi di garofano, in uno dei maggiori conglomerati indonesiani, con una partecipazione di controllo in Bank Central Asia, il principale istituto di credito del Paese. Forbes stimava nel 2025 il patrimonio congiunto dei fratelli Robert Budi e Michael Bambang in 43,8 miliardi di dollari. Michael è scomparso lo scorso marzo, a 86 anni. Dal 2019 la famiglia ha trasformato il Como in un laboratorio di calcio e business, alimentando il progetto con 390 milioni di euro attraverso la holding britannica Sent Entertainment. Le automobili Toyota sono la fonte originaria della fortuna di Dan Friedkin. Attraverso Gulf States Toyota, il gruppo commercializza in esclusiva le vetture giapponesi in cinque Stati americani, con un giro d’affari di 14,5 miliardi di dollari nel 2025. Il portafoglio si è poi allargato agli alberghi di lusso, con Auberge Resorts, e al cinema, con la casa di produzione Neon, vincitrice di diversi Oscar. Forbes stima il patrimonio personale di Friedkin in 12,5 miliardi di dollari.