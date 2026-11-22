Roma scappa, Milano oggi è chiamata a rispondere. Il sabato della Serie A ha registrato i netti successi di Lazio (3-0 al Lecce all’Olimpico) e Roma (5-1 a Parma), che almeno per una notte hanno proiettato la Capitale a ruolo di assoluta dominatrice del campionato. Primi i biancocelesti di Rino Gattuso, secondi i giallorossi di Gian Piero Gasperini, in attesa che Inter e Milan affrontino rispettivamente Atalanta e Frosinone. "Lazio e Roma hanno una cosa in comune: i due allenatori sono entrati nella testa dei propri calciatori. Tutti si aiutano, soffrono insieme, fanno la corsa in più per il compagno", fa notare Fabio Capello, ex tecnico di Milan e Roma, a 'La Gazzetta Sportiva'. "L'ho già detto, a me Malen ricorda Paolo Rossi. Ha la stessa scaltrezza in area di rigore di Pablito. Malen, però, ci aggiunge un po’ di potenza e tecnica in più. È un bomber straordinario".

Goleador eccezionale, ma in passato veniva spesso impiegato ala... "No comment (ride ndr)".

A differenza della Lazio, la Roma del Gasp già dall’inizio della stagione era una delle candidate al ruolo di anti-Inter: si sta confermando? "Alla grande. Io ho dato i nerazzurri come favoriti per lo scudetto, ma ho sempre pensato che se ci fosse stata una squadra in grado di impensierire gli uomini di Chivu, quella sarebbe stata la Roma, perché Gasperini aveva già dato lo scorso anno i giusti principi ai suoi. Vedo poi alcuni segnali che mi fanno pensare possa essere l’anno buono per i giallorossi..."

Del tipo? "Ieri Svilar dopo 5’ sembrava morto, con Gollini che si stava già scaldando. Invece, il portiere titolare è stato in campo 90' e ha pure piazzato una parata fenomenale sullo 0-0... A parte gli scherzi, il recupero di Svilar è fondamentale per la Roma".