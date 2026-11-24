Rafa Benitez confida in Malen. Il tecnico spagnolo, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del super match di domani, affidando tutte le speranze giallorosse sul fenomeno olandese. Ecco uno stralcio della sua intervista.

Il calendario a volte è impietoso “La Roma a Parigi sfida non solo i campioni in carica, ma anche una delle squadre più in salute. C'è però una domanda da porsi: cosa perderà Luis Enrique senza Kvaratskhelia e Doué? La struttura resta imponente, ci mancherebbe, ma queste sono assenze egualmente penalizzanti. E l'ultima partita di Gasperini, a Parma, ha rappresentato un segnale per chiunque: la squadra sta bene, segna e ha un centravanti pazzesco, che fa paura, come Malen. Sono argomenti anche questi”.

I nomi del momento “Pio Esposito e Malen su tutti, per ovvi motivi. L'interista ha ventuno anni e gioca con l'autorevolezza e l'astuzia di un ventottenne: ti toglie il tempo, stacca, prende lo spazio, riempie l'area, dialoga con Thuram, sta lì perché annusa il gol. E l'olandese ribadisce la capacità di Gasperini di esaltare i suoi centravanti: le statistiche in certi casi non mentono e, se la Roma ha il migliore attacco del campionato, vuol dire che dietro c'è un lavoro. Discorso che vale per il Como: 9 punti in Champions significano che sono stati fatti passi da gigante”.