La protesta contro Lotito non è durata poi così tanto. Dopo mesi di sciopero e di Olimpico deserto, il tifo organizzato della Lazio ha deciso di concedersi un mese di pausa. A dicembre si torna allo stadio. “Vogliamo regalarci un mese di lazialità, contro l'Atalanta entreremo all'Olimpico”, si legge nel lungo comunicato pubblicato sui social. Una decisione che cambia lo scenario delle ultime settimane e che, almeno per un po', mette da parte la contestazione al presidente biancoceleste. O meglio, non proprio: perché i gruppi organizzati assicurano che la protesta andrà avanti, ma intanto hanno deciso di tornare a riempire gli spalti. Il primo appuntamento sarà il 6 dicembre, contro l'Atalanta. Una scelta che guarda anche al derby del 13, quando i tifosi avevano già annunciato la propria presenza. “Caricheremo così anche i ragazzi prima della stracittadina, dando un assaggio dell'ambiente che troveranno il 13 dicembre, dimostrando di essere sempre al loro fianco, perché se lo meritano”, spiegano nel comunicato. La curva nord, però, ci tiene a precisare: non si tratta di una resa. “Questo non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente. È solo l'ennesima prova di unità e compattezza di un popolo contro un despota”. E ancora: “La protesta proseguirà con le stesse modalità di inizio anno: si continuerà a presenziare solo in trasferta e ai derby e poi, se e quando lo vogliamo tutti noi, sceglieremo (forse) qualche altra giornata di lazialità”. Lotito, intanto, può prepararsi al regalo di Natale anticipato: un mese intero di lazialità. Dopo averlo contestato per mesi disertando lo stadio, i tifosi sono pronti a rientrare.