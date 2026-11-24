Il PSG ha una squadra piena di campioni. Ma se chiedi a Gasperini chi non deve giocare libero a Parigi, la risposta non è quella che ti aspetti. Non è Dembele. Non è Vitinha. È Fabian Ruiz. Lo spagnolo è il pezzo che tiene insieme il gioco di Luis Enrique: stessa nazionalità del tecnico, un passato in Serie A con il Napoli e una qualità che in Europa hanno in pochi in mezzo al campo. Recupera il pallone, lo trasforma in ritmo, accompagna l’azione e si inserisce. Senza di lui, il PSG perde il suo centro di gravità. Per questo, anche senza Kvara e Doué, Luis Enrique non perde il sonno. Ha alternative di lusso davanti, e un punto fermo dietro. La Roma lo sa. E ha già deciso dove colpire: togliergli tempo, togliergli spazio, non lasciargli il tempo di pensare. Se Ruiz respira, il PSG corre. Se lo ingabbi, la macchina rallenta. Ne sanno qualcosa City, Villarreal, Slovan e... Barcellona.

Fabian Ruiz, l'uomo in più di Luis Enrique: ecco come fa girare il PSG

Nel PSG di Luis Enrique c’è chi segna, chi dribbla e chi finisce sui tabelloni. E poi c’è Fabian Ruiz, che fa girare tutto il resto. Lo spagnolo non si vede come gli altri. Si vede dopo, quando riguardi la partita e ti accorgi che ogni azione importante è passata da lui. Recupera il pallone. Lo gioca in verticale. Si inserisce, arriva in area, qualche volta la butta dentro. In Champions ha già segnato quattro gol, gli stessi di Malen. Aggiungi un assist e il 91% di passaggi riusciti: quando il pallone arriva da lui, è al sicuro. Ma la fotografia vera sta in altri due numeri: 75 e 143. Il 75 è il conto dei passaggi che spezzano le linee avversarie. In Champions nessuno ne ha fatti più di lui. Il 143 sono le pressioni ad alta intensità: il segno di un giocatore che il pallone non solo lo accarezza, ma lo va a prendere. Ecco perché Luis Enrique si fida. Ruiz copre, imposta, accompagna. Un centrocampista che è un’intera fase di gioco. Ed ecco perché Gasperini lo ha messo in cima alla lista. A Parigi la Roma dovrà fermare chi fa respirare la squadra. Se Fabian gioca libero, il PSG corre. Se lo ingabbi, inizia a faticare.

Koné contro Ruiz, sfida nella sfida: perché il francese può essere la chiave di Gasp

Gasperini giocherà su questo: ingabbiare il motore, non dargli respiro, farlo spegnere. In un modo o nell’altro. Le metafore aiutano, ma il vero obiettivo è uno solo: togliere campo a Fabian. Senza magheggi alla Oronzo Canà. Con il lavoro, con l’astuzia. Ed è qui che entra Koné, il francese che sogna Parigi. Manu sarà l’uomo chiave di Gasp. Perché per vincere servono i gol, è vero. Ma a volte conta di più non subirli. La sua spinta, la sua velocità, la capacità di bloccare le linee di passaggio (la migliore della Roma) sono quello che serve per fermare Ruiz. Koné non sta brillando dal suo ritorno. Ma la sua presenza si sente. Eccome. La Roma ha incassato un gol in due partite da quando è tornato. Col Sassuolo non ha concesso nemmeno un’occasione. Per Parma il discorso è a parte. La sensazione, però, è chiara: Koné può essere la chiave per fermare il PSG. A Parigi, tutto passa da questo duello.