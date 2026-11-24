Roma e le telenovele di mercato: un binomio che non passa mai di moda. Da Rios a Greenwood, ogni puntata ha avuto il suo finale. E ora ne sta per cominciare un’altra. Il protagonista si chiama Endrick. È il nome caldo per l’attacco giallorosso, quello che dovrebbe riempire il vuoto che Gasp chiede da tempo. Il brasiliano si è fermato contro il Celta Vigo e i tempi di recupero sono ancora un’incognita. Ma la sua testa è già altrove: vuole giocare di più, e il futuro non è più così blindato come qualche mese fa. Mou vorrebbe trattenerlo. Lui, però, si guarda intorno. Come riporta Fabrizio Romano, in questi giorni è previsto un incontro con alcune delle figure più importanti di Roc Nation, l’agenzia che lo rappresenta. Sul tavolo c’è una sola cosa: il suo futuro. Roma e Milan osservano. E aspettano la mossa decisiva. Saranno giorni decisive per conoscere il destino di Endrick.