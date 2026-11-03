Ieri la rifinitura, questa mattina un altro allenamento. La Roma non si ferma e Gasperini in mattinata scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Appuntamento alle ore 11 (orario locale) al Cliff. I giallorossi si alleneranno nello storico centro sportivo del Manchester United che per anni ha ospitato la prima squadra dei Red Devils fino all’incredibile decisione di Sir Alex Ferguson. Lo storico allenatore del Manchester United nel 2000 decise di abbandonare questo posto. Il motivo? La poca privacy. Secondo il tecnico, il centro sportivo era troppo “aperto” e quindi gli allenamenti erano facilmente visibili da giornalisti e soprattutto da collaboratori dei club avversari. “Spie” le chiamava Ferguson che suggerì al club di traslocare. E così fu: il Manchester United ora si allena a Carrington ma il Cliff rimane utilizzato dalle giovanili e dalla squadra femminile. Solo per oggi anche dalla Roma e per la Primavera che affronterà gli inglesi nella Youth League.