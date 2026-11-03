Jesus de Migiuel, 30 anni, attaccante del Tenerife, è morto questa mattina nell’ospedale nel quale era stato trasportato d’urgenza ieri pomeriggio dopo aver sofferto un arresto cardiaco in seguito a uno scontro di gioco con il portiere avversario Joseph Owono nel recupero di Tenerife-Andorra, partita della Segunda spagnola, la Serie B. Al quinto degli 8 minuti di recupero della partita, sul risultato di 2-2, su un lancio lungo della difesa del Tenerife Owono è uscito fin quasi a metà campo per cercare di intercettare di testa il pallone e, con un intervento scomposto, ha travolto con forza esagerata De Miguel che cercava di controllare la palla. Il video ha fatto il giro del mondo e le condizioni dell'attaccante avevano subito fatto temere il peggio. “Spezzati dal dolore, con un nodo in gola e senza riuscire a credere che tutto questo sia vero dal CD Tenerife comunichiamo la tragica morte, avvenuta questo martedì, 3 novembre del 2026 alle ore 8, di Jesus de Miguel Almada. Non ci sono parole di consolazione; non c’è assolutamente niente che possa mitigare questo sentimento di assoluta tristezza. Siamo vicini alla sua desolata famiglia, vicini alle persone che amava, vicini al pubblico del Tenerife che oggi è in lacrime per questo crudele avvenimento. La famiglia De Miguel ringrazia per ognuno dei gesti di appoggio ricevuti e allo stesso tempo chiede, con il cuore, il massimo rispetto della propria privacy in questi momenti terribili”, la nota del Tenerife.