Como-Roma è il match senza dubbio più atteso della sesta giornata di campionato, che segnerà il ritorno della Serie A dopo la sosta per le nazionali. Una sfida sentita anche per chi non è tifoso, ma semplicemente curioso e appassionato, perché a sfidarsi sono due delle tre squadre più belle del nostro calcio. Ne parla anche Rafa Benitez a 'La Gazzetta dello Sport': "La immagino spettacolare, combattuta, ricca di soluzioni tattiche e di invenzioni. Non solo Fabregas e Gasp, ma anche interpreti che conquistano il pubblico. E comunque non sarà certo gara ad eliminazione, però l'anti-Inter può in qualche modo emergere. Sono le due più accreditate a stare accanto ai campioni d'Italia. Squadre forti, diverse eppure eguali nella ricerca dello spettacolo, guidate da allenatori distanti anagraficamente ma vicini nelle visioni estetiche. Fabregas è speciale per il modo e i tempi in cui si sta imponendo, ha giovani di prospettiva, e non si pensi solo a Nico Paz: Baturina è delizioso, Ramon difende con la naturalezza di un trentenne e ne ha solo 21; Da Cunha è straordinario e ne ha 25. E la Roma è l'espressione di Gasp, il suo calcio a tutto campo, riaggressione alta, verticalizzazioni immediate; un attaccante come Malen esaltato dagli schemi e devastante, Dybala che è tornato ai suoi livelli; Koné in mezzo al campo che demolisce e spinge, Rodrigo Mora che entra e spacca. Quando stanno bene, fai fatica a tenerli".