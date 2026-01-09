Zirkzee, Roma pronta all’all-in. E stasera Massara tifa Marocco

Il dossier Zirkzee è stato discusso anche nei recenti meeting a Trigoria alla presenza di Ryan Friedkin, come racconta Il Tempo. Con il giocatore e il suo entourage la Roma aveva già trovato un’intesa sul contratto prima di Natale, mentre con il Manchester United le distanze non erano considerate insormontabili. A frenare tutto, però, è stato il caos interno ai Red Devils: l’esonero di Amorim e la successiva decisione di congelare il mercato per concentrarsi sulla scelta di un traghettatore fino a fine stagione. Nonostante lo stallo, il pressing giallorosso non si è mai fermato. Zirkzee continua a spingere per tornare in Italia e lo ha ribadito allo United, che con la Roma aveva impostato un’operazione in prestito con riscatto legato alla qualificazione in Champions League, per una cifra complessiva intorno ai 38 milioni.