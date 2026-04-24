Koné, nuovo scontro: Gasperini lo vorrebbe a Bologna, i medici frenano

Dybala corre veloce e sogna una maglia da titolare a Bologna. Perché la Joya ha ripreso a lavorare con i compagni ad inizio settimana e i segnali arrivati dalla seduta di ieri sono piuttosto incoraggianti. Al termine di un calvario più lungo del previsto. Dopo aver saltato le gare con Inter, Pisa e Atalanta Wesley è pronto a riprendere posto sulla corsia di sinistra. Verso il ritorno dal primo minuto anche Pisilli - scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo - che dovrebbe far coppia con Cristante in mezzo a campo. Negli ultimi giorni, intanto, sono andati in scena nuovi confronti tra Gasperini e lo staff medico giallorosso. Al centro del dibattito il recupero di Koné, fermo ai box da metà marzo per la lesione al bicipite femorale della gamba destra. L'allenatore di Grugliasco sta spingendo per averlo a disposizione già nella gara contro il Bologna, mentre lo staff medico non reputa il centrocampista francese ancora pronto e preferirebbe rimandare il rientro alla prossima settimana.