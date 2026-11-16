Una freccia per Gasperini. Wesley è tornato e non ha più voglia di fermarsi, dalla Roma alla Nazionale che ha ritrovato nell' ultimo test contro il Giappone dopo il forfait al Mondiale e nell'ultima pausa lunga tra settembre e ottobre. Il laterale, arrivato lo scorso anno nella Capitale, aveva iniziato con qualche incertezza il campionato dopo un'estate con qualche problema fisico. Dal lungo infortunio che gli ha negato la coppa del mondo in America fino al colpo alla caviglia a sette giorni dal via della Serie A. Ma adesso il quarantatré giallorosso, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, ha ritrovato la brillantezza dei tempi migliori. Il ventitreenne riesce sempre a essere pericoloso con ottime prestazioni anche in Champions League, palcoscenico che rende giustizia alle sue qualità da «quinto» perfetto per il tecnico piemontese. L'inizio stentato non ha mai fatto dubitare l'allenatore di Grugliasco, che nel brasiliano trova la certezza tanto da averlo impiegato più di ogni altro nelle prime quindici partite. Quattro assist nelle due competizioni che testimoniano, anche senza gol, la qualità offensiva di un motorino instancabile capace, come pochi altri, di offrire sempre una soluzione nella manovra. Tanti miglioramenti anche dal punto di vista difensivo, evidenti soprattutto nelle sfide europee contro Real Madrid e Manchester.