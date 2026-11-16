Una montagna da scalare per Castro, anzi due. Santiago sgomita sia nella Roma che in nazionale, ma davanti ha la sfortuna di trovarsi Malen da una parte e dell'altra Julian Alvarez oltre a Lautaro Martinez (attualmente infortunato). Per questo lo spazio con Gasperini - ad oggi è ancora poco. I minuti in campo in totale tra campionato e Champions League sono stati solamente 378. Nelle prime quindici stagionali due volte è stato scelto da primo e col Genoa ha timbrato il cartellino. Gode della stima del tecnico che lo ha voluto fortemente per rinforzare il pacchetto offensivo, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. I Friedkin per accontentarlo hanno messo sul piatto circa 35 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita che spetta ai rossoblù. Una cifra consistente che lo fa finire al primo posto nella classifica degli acquisti più onerosi della passata sessione di mercato. Gasp lo mette sempre nella mischia. Gli chiede di attaccare più lo spazio e di giocare meno spalle alla porta. In sostanza di studiare da Bobby per migliorare e il professore è di livello. Dalla trasferta di Parma alla gara contro la Juventus prima di Natale la Roma scenderà in campo ben sette volte in meno di un mese. Lo spazio per Castro non mancherà di certo e il calendario alla ripresa - almeno in campionato sorride ai giallorossi che prima del derby affronteranno Parma, Monza e Bologna. In mezzo ci saranno anche le due partite di Champions League contro Paris Saint Germain e Sporting CP.