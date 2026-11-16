Nessun centrale della Roma ha giocato quanto Hermoso. E nessuno di loro è stato sostituito altrettanto spesso: 1.049 minuti fra campionato e Champions, nove uscite prima del fischio finale in quattordici presenze. Per leggere i cambi di Gasperini conviene partire da questo apparente paradosso. Lo spagnolo, scrive Stefano Gentili su Tuttosport, vicino al rinnovo di contratto, resta un riferimento, ma il suo lavoro non finisce in fase di costruzione: deve accompagnare la manovra, accorciare in avanti, cercare spazio per attaccare. Il cambio comincia dietro perché è anche da li che deve ripartire l'attacco. Fin qui, nelle undici gare di Serie A e nelle quattro di Champions, 34 delle 75 sostituzioni hanno riguardato difensori, esterni compresi: il 45.3%. Venti uscite interessano i soli centrali, sedici sono di Hermoso e Mancini, richiamato sette volte. Ai lati si cambia molto più che in mezzo: Ndicka è uscito una volta soltanto. Ndicka ha raccolto 921 minuti, Mancini 884: insieme a Hermoso, il terzetto storico conserva circa il 70% del minutaggio dei sei centrali. Balerdi, a 639, ha però giocato più di Ghilardi e Koulierakis insieme, fermi rispettivamente a 358 e 225.