Oggi torneranno anche Balerdi, Soulé e Castro

Redazione
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Pellegrini: "Scudetto? I tifosi devono sognare. Sono carico per il mio rientro"

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La rosa è quasi al completo. A Trigoria, ieri, si sono rivisti Koné e Rodrigo Mora, che hanno effettuato lavoro di scarico. Il talento nato nel 2007, tra l'altro, è stato il giocatore giallorosso che ha collezionato più minuti (225) - trovando anche una rete in rovesciata con il Portogallo Under 21 -
nel corso di questa lunga sosta per le nazionali. Oggi, invece, sarà il turno dei tre argentini Balerdi, Soulé e Castro, che non sono stati impiegati da Scaloni
durante la partita di addio di Messi all'Argentina. Dei tre argentini, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo, il numero diciotto giallorosso è quello con più possibilità di partire dal primo minuto. Al centro della difesa, questa volta, l'allenatore piemontese potrebbe preferire N'Dicka a Balerdi, considerando anche che il centrale ivoriano sta lavorando a Trigoria da inizio settimana. L'assenza di Cristante, per il problema al collaterale del ginocchio, può rappresentare un’occasione per de Roon. Wesley ha smaltito il risentimento muscolare alla coscia destra.

Malen Wesley

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