La rosa è quasi al completo. A Trigoria, ieri, si sono rivisti Koné e Rodrigo Mora, che hanno effettuato lavoro di scarico. Il talento nato nel 2007, tra l'altro, è stato il giocatore giallorosso che ha collezionato più minuti (225) - trovando anche una rete in rovesciata con il Portogallo Under 21 -

nel corso di questa lunga sosta per le nazionali. Oggi, invece, sarà il turno dei tre argentini Balerdi, Soulé e Castro, che non sono stati impiegati da Scaloni

durante la partita di addio di Messi all'Argentina. Dei tre argentini, scrive Gabriele Turchetti su Il Tempo, il numero diciotto giallorosso è quello con più possibilità di partire dal primo minuto. Al centro della difesa, questa volta, l'allenatore piemontese potrebbe preferire N'Dicka a Balerdi, considerando anche che il centrale ivoriano sta lavorando a Trigoria da inizio settimana. L'assenza di Cristante, per il problema al collaterale del ginocchio, può rappresentare un’occasione per de Roon. Wesley ha smaltito il risentimento muscolare alla coscia destra.