Soulé ora è al centro della Roma: così Mati è passato da Joyita a vera Joya

La Roma torna a lavorare a Trigoria prima della partenza per Parigi prevista domani. Dopo il giorno di riposo concesso da Gasperini la squadra avrà un paio di allenamenti in vista della partita col Psg di mercoledì al Parco dei Principi contro la miglior squadra d'Europa. Nulla di preoccupante per Svilar dopo lo spavento di inizio partita e anche Balerdi andrà valutato per i fastidi alla caviglia. Migliora, invece, la condizione di Rensch che potrebbe strappare la convocazione per il match di Champions League, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Il tecnico è pronto ad apportare qualche cambio rispetto alla formazione iniziale vista al Tardini. Wesley e Soulé torneranno titolari col brasiliano che andrà a completare la coppia degli esterni insieme a Molina mentre l'argentino dovrebbe far coppia con Dybala alle spalle di Malen. Pronto al rientro anche Ndicka che riprendera posto al centro della difesa.