Contro i più forti senza snaturarsi. Il piano partita della Roma non cambierà nemmeno al Parco dei Principi dove stasera i giallorossi affronteranno la squadra che ha vinto le ultime due edizioni della Champions League. Un solo grande dubbio a poche ore dal fischio d'inizio del match nella ville lumière, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Giocarsela con i due trequartisti argentini oppure alzare Cristante con De Roon accanto a Koné e solo uno tra Dybala e Soulé vicino a Malen. Gasp dovrebbe puntare sulla qualità sudamericana con Soulé che potrebbe essere il trequartista alle spalle del duo Dybala-Malen. Ma il ballottaggio resta aperto. Per il resto scelte simili rispetto a quelle viste al Tardini: N'Dicka tornerà al centro della difesa insieme a Mancini ed Hermoso davanti al rientrante di coppa Svilar. Wesley è pronto a tornare dall’inizio. Difficile vedere Lulli. La cerniera mediana confermata con Cristante e Koné, sempre con la possibilità di sfruttare De Roon e alzare il quattro. Rensch si è fermato di nuovo, stavolta per un infortunio all'adduttore sinistro.