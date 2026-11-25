Gasperini con i francesi si è già scottato un paio di volte ai tempi dell'Atalanta. La Champions del resto è un'altra storia rispetto al campionato dove i giallorossi hanno trovato la loro zona di comfort, capaci di rifilare tre gol di media a qualsiasi squadra incontrino. Questa sera serve un'impresa, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, perché le belle prestazioni e i complimenti non servono più. I quattro punti in classifica relegano i giallorossi ai margini della zona playoff e perdere obbligherebbe poi a giocare senza rete protettiva le ultime tre gare con Sporting, Lilla e Aek Atene che restano da vincere ma con la serenità di chi si approccia a questi impegni senza avere l'acqua alla gola. Gasp appare tranquillo. Queste partite lo galvanizzano, lo divertono, al di là delle inevitabili difficoltà alle quali andrà incontro. Si trova a suo agio, pronto a ballare con le stelle: "Questa è la Champions - le parole di Gasperini alla vigilia - la competizione più importante al mondo. Puoi fare grandi prestazioni ma poi ci sono gli episodi e i migliori giocatori in circolazione che possono cambiare le partite. Al di là delle soluzioni tattiche sarà importante la personalità e la capacità di contrastare il loro gioco e la qualità del nostro. Vanno affrontati al meglio possibile ma abbiamo le qualità per reggere il confronto". Il messaggio è chiaro: la Roma di Gasp non si snatura. Nemmeno per fermare lo spauracchio della vigilia, Vitinha: "Chi lo marcherà? Siamo una squadra, non ci sono solo calciatori che giocano da soli". Per questa sera la formazione sembra fatta. Con Rensch di nuovo ai box (lesione di medio grade al flessore: arrivederci al 2027), l'ultimo dubbio - Dybala o Cristante avanzato a supporto d Malen e Soulé - sembra esser stato fugato dalla presenza della Joya in sala stampa.