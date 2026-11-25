Meglio la Roma del 2001 di Capello o quella attuale di Gasperini? Il paragone ad oggi ha ancora un vincitore se non altro per la difficoltà di quel campionato e per l'esito finale. Ma oggi la differenza non è così abissale. A parlarne, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, è stato uno dei protagonisti di quella cavalcata nel 2001: Vincenzo Montella. L'ex attaccante, di recente esonerato dalla nazionale turca, partecipa al giochino della formazione ideale mettendo a paragone ruolo per ruolo le due squadre.

In porta la scelta è abbastanza semplice e Montella schiera Svilar preferendolo ad Antonioli. In difesa scelte più difficili. Nel pacchetto dei tre Vincenzo a destra sceglie Mancini e non Zebina. Al centro della difesa impossibile non dare la maglia da titolare a Samuel mentre a sinistra a sorpresa viene preferito Hermoso a Zago. Sulle fasce di centrocampo non c'è partita: Cafu meglio di Molina e Candela leggermente superiore a Wesley. "Il brasiliano è molto forte, ma Vincent è Vincent. E poi chi lo sente", scherza l'aereoplanino. In mezzo Tommasi ha la meglio su Cristante "che però ha un rendimento molto alto nell'ultimo anno e mezzo" mentre Koné vince il duello con Cristiano Zanetti. "Ho un debole per il francese", ammette Montella. In attacco le scelte sono infuocate. Dopo averci pensato qualche secondo Vincenzo preferisce Batistuta a Malen. Nemmeno serve la risposta nel confronto Mora-Totti. Mentre per la terza maglia se la cava con una battuta: "Io o Dybala? Facciamo un tempo per uno".

Ecco quindi la formazione ideale: Svilar; Mancini, Samuel, Hermoso; Cafu, Koné, Tommasi, Candela; Totti; Batistuta, Dybala (Montella). Mica male...